Data

09 Nov 2025

Ora

11:00 - 19:00

Canavese in un Bicchiere – IV° Edizione

Un evento dedicato alla degustazione dei vini del Canavese, accompagnati da specialità gastronomiche locali.

Se sei un amante del buon vino e di esperienze enogastronomiche, non puoi perderti la nuova edizione di "Canavese in un Bicchiere"!
Un'occasione unica per assaporare i migliori vini e alcune specialità della zona e in un ambiente accogliente e festoso.
Un'esperienza da condividere con gli amici e con la famiglia, dove potrai scoprire i segreti di queste prelibatezze locali.
Non mancare, ti aspettiamo!

Luogo

Ex Manifattura
100 Via Ivrea, 10082 Cuorgnè
Organizzatore

Associazione Canavèis
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/associazione-canaveis-54879082193
