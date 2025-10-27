Canavese in un Bicchiere – IV° Edizione
Un evento dedicato alla degustazione dei vini del Canavese, accompagnati da specialità gastronomiche locali.
Se sei un amante del buon vino e di esperienze enogastronomiche, non puoi perderti la nuova edizione di "Canavese in un Bicchiere"!
Un'occasione unica per assaporare i migliori vini e alcune specialità della zona e in un ambiente accogliente e festoso.
Un'esperienza da condividere con gli amici e con la famiglia, dove potrai scoprire i segreti di queste prelibatezze locali.
Non mancare, ti aspettiamo!