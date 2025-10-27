citynotizie
21 Nov 2025

Ora

18:30 - 20:00

Cecilia Sala – “Dentro le notizie, fuori dal rumore”

Un incontro con Cecilia Sala per capire come cambia il giornalismo di oggi e come il racconto può dare senso al presente.

Cecilia Sala è una delle voci più riconoscibili del giornalismo italiano. Nel suo lavoro unisce precisione e sensibilità, mostrando che raccontare la realtà oggi significa partire dall’insight più umano per dare forma al disordine del mondo. È il perfetto esempio di come il giornalismo possa ancora aiutare le persone a capire, non solo a sapere: dare ordine al caos delle notizie per restituire una visione lucida all’informazione.

A OOO FEST parleremo di come cambia il lavoro di chi prova, ogni giorno, a mettere ordine nel caos delle notizie: tra guerre, social e nuove forme di racconto.

Partendo dal suo ultimo libro, I figli dell’odio, esploreremo cosa significa fare informazione in un tempo che non fa pause: un mestiere che richiede lucidità, empatia e coraggio.
Un incontro per chi vuole capire, non solo sapere.

Luogo

Piazza Martiri della Libertà
Piazza Martiri della Libertà, 64100 Teramo
