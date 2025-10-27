citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

06 Nov 2025

Ora

9:00 - 12:30

CHE COSA FA UN EDUCATORE A SCUOLA?

LA SFIDA DI CREARE AMBIENTI COLLABORATIVI

L’inclusività delle nostre scuole è sempre da potenziare e innovare, in modo che nessun alunno/a resti escluso/a. In questa sessione proseguiremo la riflessione sull’educatore scolastico. Una figura importante ma ancora debole nel modello attuale. Si può valorizzare maggiormente questa professionalità capace di generare inclusione? Quali apprendimenti trarre dalle esperienze in atto? È tempo di far diventare questa presenza un contributo per il benessere di tutta la comunità scolastica, non solo dei singoli alunni?

Interventi di

Luisa Pennisi, Ufficio Diritto allo Studio, Città Metropolitana di Torino

Paolo Bianchini, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università di Torino

Giulia Maria Bouquié, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Torino

Barbara Bruschi, pro-rettrice per la didattica, Università di Torino

Dario Ianes, Facoltà di Scienze della Formazione, Libera Università di Bolzano-Bozen

Giulia Guglielmini, Fondazione per la Scuola, Torino

Conduce Francesco d’Angella, direzione di Animazione Sociale

QR Code

Luogo

Cavallerizza Reale
9 Via Giuseppe Verdi, 10124 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap