CHE COSA FA UN EDUCATORE A SCUOLA?
L’inclusività delle nostre scuole è sempre da potenziare e innovare, in modo che nessun alunno/a resti escluso/a. In questa sessione proseguiremo la riflessione sull’educatore scolastico. Una figura importante ma ancora debole nel modello attuale. Si può valorizzare maggiormente questa professionalità capace di generare inclusione? Quali apprendimenti trarre dalle esperienze in atto? È tempo di far diventare questa presenza un contributo per il benessere di tutta la comunità scolastica, non solo dei singoli alunni?
Interventi di
Luisa Pennisi, Ufficio Diritto allo Studio, Città Metropolitana di Torino
Paolo Bianchini, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università di Torino
Giulia Maria Bouquié, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Torino
Barbara Bruschi, pro-rettrice per la didattica, Università di Torino
Dario Ianes, Facoltà di Scienze della Formazione, Libera Università di Bolzano-Bozen
Giulia Guglielmini, Fondazione per la Scuola, Torino
Conduce Francesco d’Angella, direzione di Animazione Sociale