CHIEDI AL FUTURO

CONVERSAZIONE

LUIGI CIOTTI E DIEGO BIANCHI

Possiamo chiedere al futuro solo ciò di cui mettiamo le basi nell’oggi. Le basi più potenti ce le offre l’educazione, che è seme e radice di ogni comunità che non voglia solo sopravvivere ma fiorire. Un’educazione dove tutti si mettono in gioco e si lasciano trasformare. Facendosi orientare da due stelle binarie - giustizia e pace - che sono la terra fertile su cui seminare speranza e costruire futuro.

A conversare con Luigi Ciotti sarà Diego Bianchi (Zoro), conduttore di Propaganda Live