citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

03 Nov 2025

Ora

18:00 - 20:00

CHIEDI AL FUTURO

DIGNITÀ DEL VIVERE, PACE NEL CONVIVERE

CONVERSAZIONE

LUIGI CIOTTI E DIEGO BIANCHI

Possiamo chiedere al futuro solo ciò di cui mettiamo le basi nell’oggi. Le basi più potenti ce le offre l’educazione, che è seme e radice di ogni comunità che non voglia solo sopravvivere ma fiorire. Un’educazione dove tutti si mettono in gioco e si lasciano trasformare. Facendosi orientare da due stelle binarie - giustizia e pace - che sono la terra fertile su cui seminare speranza e costruire futuro.

A conversare con Luigi Ciotti sarà Diego Bianchi (Zoro), conduttore di Propaganda Live

QR Code

Luogo

Gallerie d'Italia - Torino
156 Piazza San Carlo, 10121 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap