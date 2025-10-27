COLTIVARE DIFFERENZE IN CLASSE

SEMINARIO

Ogni classe è una micro società, abitata da storie, provenienze, lingue, abilità, culture diverse. Questa diversità a scuola è importante coltivarla, non rimuoverla, perché le differenze sono una ricchezza per ogni ecosistema. Ma che cosa ostacola oggi nella scuola italiana questa prospettiva? E che cosa la favorisce?

Intervengono Afaf Ezzamouri, I.C. Ilaria Alpi e Università di Torino; Roberta Ricucci, Università di Torino; Mira Carello, Liceo Giordano Bruno, Torino; Sofia Vineis, I.I.S. Alberti-Porro, Pinerolo

Conduce Viola Poggi, Gruppo Abele, Torino