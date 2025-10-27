citynotizie
Data

04 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

COLTIVARE DIFFERENZE IN CLASSE

SOS BIODIVERSITA' UMANA

SEMINARIO

Ogni classe è una micro società, abitata da storie, provenienze, lingue, abilità, culture diverse. Questa diversità a scuola è importante coltivarla, non rimuoverla, perché le differenze sono una ricchezza per ogni ecosistema. Ma che cosa ostacola oggi nella scuola italiana questa prospettiva? E che cosa la favorisce?

Intervengono Afaf Ezzamouri, I.C. Ilaria Alpi e Università di Torino; Roberta Ricucci, Università di Torino; Mira Carello, Liceo Giordano Bruno, Torino; Sofia Vineis, I.I.S. Alberti-Porro, Pinerolo

Conduce Viola Poggi, Gruppo Abele, Torino

QR Code

Luogo

Collegio San Giuseppe Torino
23 Via San Francesco da Paola, 10100 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
