Data

07 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

“COME IMMAGINI IL TUO FUTURO?”

L'ORIENTAMENTO COME BUSSOLA

SEMINARIO

Le rappresentazioni che le/gli studenti delle scuole secondarie hanno del proprio futuro influiscono sui loro processi di orientamento: dalla scelta dei percorsi scolastici e formativi, fino alla costruzione di identità personali e professionali. Nel seminario si presenteranno gli esiti di ricerche sulle immagini di futuro emergenti nei percorsi di orientamento e si illustreranno metodologie per incoraggiare ragazze e ragazzi a immaginare e co-costruire scenari di vita più sostenibili e inclusivi.

Intervengono Paola Ricchiardi, Università di Torino; Silvia Gattino, Università di Torino; Teodora Lattanzi, Università di Torino; Giovanni Borgarello, Regione Piemonte

Conduce Valeria Buonomo, Centro Documentazione Pedagogica, Torino

Luogo

Collegio San Giuseppe Torino
23 Via San Francesco da Paola, 10100 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
