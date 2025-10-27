citynotizie
Data

23 Nov 2025

Ora

11:00 - 12:30

“Come si guarda, come si crea” – Incontro con Riccardo Falcinelli

Il graphic design come mestiere in evoluzione; un dialogo per chi crea, comunica o osserva con maggiore consapevolezza.

Riccardo Falcinelli è tra i più autorevoli interpreti della cultura visiva contemporanea. Graphic designer, teorico e docente, ha dedicato la sua carriera a capire come guardiamo le immagini, e come le immagini ci riguardano.

A OOO FEST, parleremo del graphic design come mestiere che cambia insieme al mondo, ma anche come cultura visiva totale, un linguaggio che modella il nostro modo di pensare. Falcinelli ci guiderà dentro il rapporto tra visione, creatività e comunicazione: come si allena lo sguardo, come si riconoscono i codici nascosti dietro i messaggi visivi, come le immagini influenzano il modo in cui viviamo e lavoriamo, in ogni ambito e professione.

Un dialogo per chi crea, comunica o semplicemente osserva. E vuole farlo con più consapevolezza.

Luogo

Piazza Martiri della Libertà
Piazza Martiri della Libertà, 64100 Teramo
