CORSO AMATORIALE DI PANIFICAZIONE

CORSO DI ARTE BIANCA

Con Claudio Api – Chef Patron Ristorante Pizzeria “Arnia del Cuciniere”, Falconara M.ma (AN)

Vivi la magia degli impasti!

Farina, acqua, lievito… pochi ingredienti che, se uniti con cura e passione, si trasformano in qualcosa di unico.

In questo corso entreremo insieme nel mondo dell’Arte Bianca, scoprendo i segreti che rendono una pizza o una focaccia indimenticabili.

Impareremo a conoscere le farine, a gestire la biga e il lievito madre, a capire i tempi della lievitazione e i gesti che fanno la differenza.

Un’esperienza adatta a chi parte da zero, ma anche a chi ha già dimestichezza e vuole fare un salto di qualità.

E alla fine… ci attenderà una grande degustazione di tutte le bontà create durante le lezioni! 🍕✨

Quando

📅 Mercoledì e Giovedì 29-30 Ottobre 2025

🕡 Dalle ore 18.30 alle 22.30

Cosa imparerai a creare

Prefermento Biga e Polish

Pane Rustico orzo e semi

Pane Spinaci e Parmigiano

PanBrioche

Pizza di Formaggio

Programma delle lezioni

1️⃣ Prima lezione

Scopriamo le farine e gli ingredienti

Differenze tra impasti diretti e indiretti

Biga e poolish: cosa sono e come si usano

Preparazione della biga

Preparazione di un impasto diretto

2️⃣ Seconda lezione

Tecniche di cottura e precottura

Condimenti e abbinamenti

Grande degustazione finale

Info utili

💰 Costo del corso: € 140,00

👥 Minimo 15 partecipanti – Massimo 20 posti

📌 Prenotazione obbligatoria