CORSO AMATORIALE DI PANIFICAZIONE
CORSO DI ARTE BIANCA
Con Claudio Api – Chef Patron Ristorante Pizzeria “Arnia del Cuciniere”, Falconara M.ma (AN)
Vivi la magia degli impasti!
Farina, acqua, lievito… pochi ingredienti che, se uniti con cura e passione, si trasformano in qualcosa di unico.
In questo corso entreremo insieme nel mondo dell’Arte Bianca, scoprendo i segreti che rendono una pizza o una focaccia indimenticabili.
Impareremo a conoscere le farine, a gestire la biga e il lievito madre, a capire i tempi della lievitazione e i gesti che fanno la differenza.
Un’esperienza adatta a chi parte da zero, ma anche a chi ha già dimestichezza e vuole fare un salto di qualità.
E alla fine… ci attenderà una grande degustazione di tutte le bontà create durante le lezioni! 🍕✨
Quando
📅 Mercoledì e Giovedì 29-30 Ottobre 2025
🕡 Dalle ore 18.30 alle 22.30
Cosa imparerai a creare
- Prefermento Biga e Polish
- Pane Rustico orzo e semi
- Pane Spinaci e Parmigiano
- PanBrioche
- Pizza di Formaggio
Programma delle lezioni
1️⃣ Prima lezione
- Scopriamo le farine e gli ingredienti
- Differenze tra impasti diretti e indiretti
- Biga e poolish: cosa sono e come si usano
- Preparazione della biga
- Preparazione di un impasto diretto
2️⃣ Seconda lezione
- Tecniche di cottura e precottura
- Condimenti e abbinamenti
- Grande degustazione finale
Info utili
💰 Costo del corso: € 140,00
👥 Minimo 15 partecipanti – Massimo 20 posti
📌 Prenotazione obbligatoria