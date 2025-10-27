citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

29 - 30 Ott 2025

Ora

18:30 - 22:30

CORSO AMATORIALE DI PANIFICAZIONE

CORSO AMATORIALE DI 8 ORE "PANIFICAZIONE IN CASA " 29-30 OTTOBRE '25

CORSO DI ARTE BIANCA

Con Claudio Api – Chef Patron Ristorante Pizzeria “Arnia del Cuciniere”, Falconara M.ma (AN)

Vivi la magia degli impasti!

Farina, acqua, lievito… pochi ingredienti che, se uniti con cura e passione, si trasformano in qualcosa di unico.
In questo corso entreremo insieme nel mondo dell’Arte Bianca, scoprendo i segreti che rendono una pizza o una focaccia indimenticabili.
Impareremo a conoscere le farine, a gestire la biga e il lievito madre, a capire i tempi della lievitazione e i gesti che fanno la differenza.

Un’esperienza adatta a chi parte da zero, ma anche a chi ha già dimestichezza e vuole fare un salto di qualità.
E alla fine… ci attenderà una grande degustazione di tutte le bontà create durante le lezioni! 🍕✨

Quando

📅 Mercoledì e Giovedì 29-30 Ottobre 2025
🕡 Dalle ore 18.30 alle 22.30

Cosa imparerai a creare

  • Prefermento Biga e Polish
  • Pane Rustico orzo e semi
  • Pane Spinaci e Parmigiano
  • PanBrioche
  • Pizza di Formaggio

Programma delle lezioni

1️⃣ Prima lezione

  • Scopriamo le farine e gli ingredienti
  • Differenze tra impasti diretti e indiretti
  • Biga e poolish: cosa sono e come si usano
  • Preparazione della biga
  • Preparazione di un impasto diretto

2️⃣ Seconda lezione

  • Tecniche di cottura e precottura
  • Condimenti e abbinamenti
  • Grande degustazione finale

Info utili

💰 Costo del corso: € 140,00

👥 Minimo 15 partecipanti – Massimo 20 posti

📌 Prenotazione obbligatoria

QR Code

Luogo

BLU 3 PROFESSIONAL, Corsi Cucina Amatoriali
34 Via del Consorzio, 60015 Falconara Marittima
X

Organizzatore

CORSI CUCINA AMATORIALI FALCONARA
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/corsi-cucina-amatoriali-falconara-34454519098
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap