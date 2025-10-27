citynotizie
Data

05 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

CREARE SPAZI DEL TALENTO

DARE UN SENSO IN OGNI ANGOLO DI SCUOLA

Come trasformare un’aula, un corridoio o qualsiasi spazio scolastico in un luogo vivo di incontro tra ragazzi, insegnanti e comunità, dove i talenti possono emergere e fiorire. Il talento non è solo una performance sotto i riflettori, ma la capacità di realizzarsi pienamente nella propria vita. Non è un dono raro, ma una ricchezza unica presente in ciascuno di noi, che richiede cura, impegno e dedizione per crescere. Questo workshop presenta come costruire ambienti di senso, a diverse geografie e geometrie, che favoriscano la scoperta di sé e l’esplorazione del mondo. Uno scambio che si ispira alle esperienze dei Talent Space in tre scuole europee, in dialogo con la visione del Rondò dei Talenti.

A cura di: Irene Miletto e Alice Pellegrino - Rondò dei Talenti della Fondazione CRC

Luogo

Fabbrica Delle "e"
91/b Corso Trapani, 10141 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
