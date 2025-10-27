CREATIVO SARAI TU!

Indefinibile, soggettiva, frutto del genio individuale, la creatività sembra sfuggire a ogni schematizzazione. A ben guardare, però, i maestri del pensiero divergente, da Munari a Rodari, da Winnicott a Guilford, da Suzy Lee a Komagata, ci insegnano che sono proprio le regole, la conoscenza e la capacità osservativa le chiavi di volta della creatività. Il laboratorio si propone di approfondire la conoscenza e l’uso del pensiero laterale attraverso la sperimentazione di strumenti ed esperienze.

Laboratorio condotto da Rossella Bo e Elena Corniglia, Area, Torino