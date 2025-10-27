Criticoni – Dibattito spettacolo

I Criticoni hanno riportato la critica cinematografica dove dev’essere: tra le persone.

È un progetto collettivo che ha trasformato l’analisi dei film in un’esperienza viva, fatta di confronto, ritmo e partecipazione. A OOO FEST portano uno spettacolo che unisce dibattito, scontri di idee e momenti di dialogo diretto con il pubblico: la critica come performance, come linguaggio condiviso.

Niente sacralità del palco né recensioni chiuse in una pagina: qui si discute, si contraddice, si ride.

Con il loro approccio diretto e ironico, mostrano che la cultura non deve per forza essere solenne per essere profonda. E che pensare insieme, oggi, può essere ancora un atto collettivo, divertente e necessario.

Un incontro per chi ama il cinema, e per chi vuole capire in presa diretta come cambia il mestiere del critico delle arti ai tempi dei meme.