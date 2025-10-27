citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

21 Nov 2025

Ora

22:00 - 23:30

Criticoni – Dibattito spettacolo

La critica cinematografica diventa spettacolo: un’arena di idee, ironia e confronto dove l’arte si discute in pubblico, viva e necessaria.

I Criticoni hanno riportato la critica cinematografica dove dev’essere: tra le persone.

È un progetto collettivo che ha trasformato l’analisi dei film in un’esperienza viva, fatta di confronto, ritmo e partecipazione. A OOO FEST portano uno spettacolo che unisce dibattito, scontri di idee e momenti di dialogo diretto con il pubblico: la critica come performance, come linguaggio condiviso.

Niente sacralità del palco né recensioni chiuse in una pagina: qui si discute, si contraddice, si ride.
Con il loro approccio diretto e ironico, mostrano che la cultura non deve per forza essere solenne per essere profonda. E che pensare insieme, oggi, può essere ancora un atto collettivo, divertente e necessario.
Un incontro per chi ama il cinema, e per chi vuole capire in presa diretta come cambia il mestiere del critico delle arti ai tempi dei meme.

QR Code

Luogo

Piazza Martiri della Libertà
Piazza Martiri della Libertà, 64100 Teramo
X
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap