Davide Marra – “Cultura pop, mestiere serio”

Davide Marra è comunicazione viva, è carisma puro, è intelligenza abbinata alla giusta dose di irriverenza. Soprattutto, è un professionista assoluto del web. Con lui apriamo una conversazione su come cambiano i media e chi li abita: un mestiere in continua trasformazione, dove autenticità e mestiere devono convivere con l’algoritmo.

Attraverso la sua esperienza, capiremo cosa significa costruire una voce pop credibile in un ecosistema che premia il rumore, come si cresce professionalmente senza perdersi e come le sottoculture possono diventare strumento critico. Un incontro per chi lavora con i linguaggi, li attraversa o li fruisce ogni giorno. E vuole continuare a farlo con consapevolezza.