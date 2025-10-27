citynotizie
Data

21 Nov 2025

Ora

17:00 - 18:30

Davide Marra – “Cultura pop, mestiere serio”

Un dialogo aperto con Davide Marra, co-fondatore del Cerbero e di Pulp, il podcast più seguito d’Italia.

Davide Marra è comunicazione viva, è carisma puro, è intelligenza abbinata alla giusta dose di irriverenza. Soprattutto, è un professionista assoluto del web. Con lui apriamo una conversazione su come cambiano i media e chi li abita: un mestiere in continua trasformazione, dove autenticità e mestiere devono convivere con l’algoritmo.

Attraverso la sua esperienza, capiremo cosa significa costruire una voce pop credibile in un ecosistema che premia il rumore, come si cresce professionalmente senza perdersi e come le sottoculture possono diventare strumento critico. Un incontro per chi lavora con i linguaggi, li attraversa o li fruisce ogni giorno. E vuole continuare a farlo con consapevolezza.

QR Code

Luogo

Piazza Martiri della Libertà
Piazza Martiri della Libertà, 64100 Teramo
X
