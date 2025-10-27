citynotizie
23 Nov 2025

18:00 - 19:30

“Design per chi non fa design (ma dovrebbe) – Incontro con Caffè Design

Un incontro per chi crede che il design serva a capire le cose, perché oggi tutto è progetto: vita, racconto e futuro.

Caffè Design è nato come un “baretto digitale” per parlare di design senza barriere, con ironia e competenza.

A OOO FEST porteranno la loro esperienza di divulgatori e professionisti che hanno trasformato il pensiero progettuale in cultura condivisa. Insieme a loro parleremo di come il design, più che un settore, sia un modo di guardare e costruire il mondo: una forma di pensiero applicabile a ogni ambito, dal lavoro alla comunicazione, dai servizi alla vita quotidiana.

Un incontro per chi crede che il design non serva solo a disegnare le cose, ma a capirle.
Perché oggi tutto è progetto: anche il modo in cui viviamo, raccontiamo e immaginiamo il futuro.

Piazza Martiri della Libertà
Piazza Martiri della Libertà, 64100 Teramo
