“Design per chi non fa design (ma dovrebbe) – Incontro con Caffè Design

Caffè Design è nato come un “baretto digitale” per parlare di design senza barriere, con ironia e competenza.

A OOO FEST porteranno la loro esperienza di divulgatori e professionisti che hanno trasformato il pensiero progettuale in cultura condivisa. Insieme a loro parleremo di come il design, più che un settore, sia un modo di guardare e costruire il mondo: una forma di pensiero applicabile a ogni ambito, dal lavoro alla comunicazione, dai servizi alla vita quotidiana.

Un incontro per chi crede che il design non serva solo a disegnare le cose, ma a capirle.

Perché oggi tutto è progetto: anche il modo in cui viviamo, raccontiamo e immaginiamo il futuro.