🌄 DevFest Alps 2025

GDG Torino e GDG Valle d’Aosta vi aspettano venerdì 21 novembre 2025 e sabato 22 novembre 2025, ore 9 da Toolbox Coworking, per la Devfest Alps 2025 🚀, l'evento che raduna ai piedi delle Alpi sviluppatori, designer e appassionati per la tecnologia 💻. Vi aspettano talk e workshop guidati da esperti e appassionati provenienti da tutta Europa 👨‍🏫👩‍🏫!

📅 Quando: venerdì 21 novembre 2025, dalle 18:30 alle 21, e 22 novembre 2025, dalle 9:00 alle 18:00

📍 Dove: Toolbox Coworking, Torino

🎟️ Ingresso: gratuito – registrazione obbligatoria

🚀 Che cos’è DevFest Alps 2025

La DevFest Alps torna anche quest’anno e promette di essere ancora più grande, più internazionale e più ricca di sorprese. Organizzata da GDG Torino e GDG Valle d’Aosta, è la conferenza che porta il meglio dell’innovazione tecnologica in un contesto unico, dove sviluppatori, designer, studenti, startup e appassionati di tecnologia si incontrano per imparare, condividere e creare insieme. Non è un semplice evento tech: è una celebrazione della creatività digitale, un laboratorio di idee, un luogo dove nascono nuove connessioni e dove il futuro prende forma.

🔥 Perché partecipare

Talk di alto livello : speaker nazionali e internazionali condivideranno esperienze e progetti su AI, cloud, sviluppo mobile, UX, sicurezza, gaming e molto altro ;

: speaker nazionali e internazionali condivideranno esperienze e progetti su ; Workshop pratici : metti le mani su nuove tecnologie e impara facendo, grazie a sessioni guidate da esperti che ti accompagneranno passo passo;

: metti le mani su nuove tecnologie e impara facendo, grazie a sessioni guidate da esperti che ti accompagneranno passo passo; Networking autentico : conosci persone che condividono la tua passione per l’innovazione. Qui nascono nuove amicizie, collaborazioni e persino startup;

: conosci persone che condividono la tua passione per l’innovazione. Qui nascono nuove amicizie, collaborazioni e persino startup; Community vibe: gadget, momenti di socialità, after-party 🎉 e tutta l’energia che solo una DevFest può trasmettere.

👩‍💻 A chi si rivolge

Sviluppatori che vogliono migliorare e scoprire nuove tecnologie;

che vogliono migliorare e scoprire nuove tecnologie; Designer e product lover che cercano spunti su UX e innovazione digitale;

che cercano spunti su UX e innovazione digitale; Studenti e curiosi pronti a lasciarsi ispirare da un ambiente dinamico e inclusivo;

pronti a lasciarsi ispirare da un ambiente dinamico e inclusivo; Startup e community builder che vogliono connettersi con talenti locali ed europei.

🌟 Un’esperienza da vivere

Due giorni immersi nella tecnologia, con talk che aprono nuove prospettive, workshop che trasformano teoria in pratica, momenti di networking che diventano opportunità concrete. Tutto questo, con la cornice delle Alpi e la magia di una community che cresce insieme. DevFest Alps 2025 non è solo un evento da segnare in agenda: è un’occasione per rinnovare la tua visione del futuro.

🎟️ Registrati ora gratuitamente e preparati a vivere l’evento tech più atteso delle Alpi

🚀 Programma Venerdì 21 / 11 / 2025

🎫 Check-in (18:30)

👋 Welcome to Aperitech Party(18:45)

👨‍🎓 Evening talk sessions (18:50 - 20:20): Scaldiamoci bene per domani // Let's warm up for tomorrow

🇮🇹 (18:50) AI for Devs: friend or foe - Sasa Sekulic + Ivan Morgillo

🇮🇹 (19:35 ) Design by Contract: costruire software robusto con il Contract-First Development - Antonio Spadaro

🍕 Networking Party(20:20): Un aperitivo di networking per iniziare a conoscere i partecipanti // A networking aperitif to meet the partecipants of this year devfest

Friday's talk sessions are not guaranteed to be in english.

🚀 Programma Sabato 22 / 11 / 2025

🎫 Check-in (9:00)

👋 Welcome to Devfest (9:30)

👨‍🎓 Early morning talk sessions (9:50 - 11:05): Si comincia // Let's begin

🇬🇧📱🤖 Talk (9:50 - 10:35): You, me and Firebase Studio 🔥 - Julien Salvi

🇮🇹🌐🤖 Talk (9:50 - 10:35): Built-in API: tante nuove AI integrate sui nostri browser - Francesco Sciuti

🇬🇧🇮🇹💪 Workshop (9:50 - 11:50): Codyng Gym - Stefano Reitano

🇬🇧🌐 Talk (10:35 - 11:00): Chrome dev tools - a powerhouse of accessibility testing - Anuradha Kumari

🇮🇹🤖 Talk (10:35 - 11:00): From Blink to Think: Edge Computing con Arduino UNO Q - Leonardo Cavagnis

🥐Networking Break (11:05 - 11:30): Ricarichiamo le batterie e si riparte // Let's recharge our battery before the next sessions

👨‍🎓 Late morning talk sessions (11:30-12:45): Riprendiamo con i talk // Let's continue with the sessions

🇬🇧⚛ Talk (11:30 - 12:00): Classical vs. Quantum Machine Learning for breast cancer fatality - Flavio Frattolito + Ruzgar Sipahi + Edoardo Frulla

🇮🇹🤖 Talk (11:30 - 12:00): Divide and Conquer: Building Reliable Text-to-SQL Pipelines - Simona Mazzarino

🇬🇧☁ Talk (12:00 - 12:45): Beyond Basic Monitoring: a comprehensive exploration of advanced Observability Methods - Martina Lilla

🇮🇹📱🤖 Talk (12:00 - 12:45): Parla, Pensa, Risponde: Costruire App Flutter IA con Gemini, anche Offline" - Daniele Mario Areddu

🍝Lunch Break (12:45): Pranzo e chiacchiere prima di iniziare il pomeriggio // Lunch and chatting before the afternoon sessions

👨‍🎓 Early afternoon talk sessions (14:00-15:30): La giornata non è ancora finita // The day is not over

🇬🇧🤖 Talk (14:00 - 14:45): Vision-Language Models - Moisés Martínez

🇮🇹☁ Talk (14:00 - 14:45): Failover, multi-regione e prestazioni: Cloud Run inarrestabile per applicazioni globali - Francesco Pirrone + Gianni Forlastro

🇮🇹🌐 Workshop (14:00 - 16:00): Sviluppare una app Angular da zero con i Signal - Giorgio Galassi + Davide Passafaro

🇬🇧🤖🌐 Talk (14:45 - 15:15): From Manuals to Chatbot: Scaling an AI Agent for Ableton Live with Next.js & Vercel - Rafael Saraceni

🇮🇹🤖 Talk (14:45 - 15:15): You don't need AGI, Local LLM evaluation framework - Luigi Maselli

🥨Networking Break (15:30): Piccola pausa e qualche chiacchiera // A Small Break for some chat before the last sessions

👨‍🎓 Late afternoon talk sessions (15:50-17:05)

🇬🇧📱 Talk (15:50 - 16:35): I didn’t know my Android native app could run on iOS - Compose Multiplatform in action! - Fabio Catinella

🇮🇹🌐 Talk (15:50 - 16:35): Orchestrare Microfrontend Like a Pro - Lorenzo De Francesco

🇬🇧🌐 Talk (16:35 - 17:05): Frontend On Stage: Mastering Performance with Svelte, Angular, React - Michele Scarpa

🇮🇹🧠 Talk (16:35 - 17:05): Impatto Digitale: Riflessioni sull'Utilizzo Responsabile delle Innovazioni Tecnologiche - Valeria Salis

👋 Giveaway, thanks and goodbye (17:05): La Devfest Alps 2025 è quasi terminata, ma abbiamo ancora tempo per giocare e vincere dei bellissimi gadget! // Devfest Alps 2025 is almost over, but we have time to play together and win beautiful gadgets!

Saturday's talk sessions will be also in english

Info & FAQ!

📍 Location: Toolbox Coworking

L’evento è totalmente gratuito;

Registrazioni ufficiali solo su eventbrite;

Durante l'evento potrebbero essere scattate alcune foto a campo largo per la promozione della community. Se vuoi negare il tuo consenso ad apparire in queste fallo sapere all'ingresso.

Per altre domande scrivici pure su gdg.community.dev

📍 Location: Toolbox Coworking

The event it's free;

Official registration only on eventbrite;

During the event, wide-angle photos may be taken for community promotion. If you do not wish to appear in these, please let us know at the entrance.

For more questions, please contact us at gdg.community.dev