DISEGNARE FUTURI CON GENTILEZZA

Il social design è una metodologia per progettare azioni sul territorio con ricadute sociali. Si basa sull'idea che il design non serva solo a creare oggetti belli o funzionali, ma sia strumento per affrontare sfide sociali complesse. Iniziative di social design coinvolgono attivamente gruppi e comunità locali, rafforzando legami e promuovendo futuri dove la gentilezza (verso gli altri e l’ambiente) diventa catalizzatore di cambiamento

A cura di Fabio Guida, Graphic Days, Torino