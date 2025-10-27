citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

04 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

DISEGNARE FUTURI CON GENTILEZZA

LA METODOLOGIA DEL SOCIAL DESIGN

Il social design è una metodologia per progettare azioni sul territorio con ricadute sociali. Si basa sull'idea che il design non serva solo a creare oggetti belli o funzionali, ma sia strumento per affrontare sfide sociali complesse. Iniziative di social design coinvolgono attivamente gruppi e comunità locali, rafforzando legami e promuovendo futuri dove la gentilezza (verso gli altri e l’ambiente) diventa catalizzatore di cambiamento

A cura di Fabio Guida, Graphic Days, Torino

QR Code

Luogo

Torino Urban Lab
8/f Piazza Palazzo di Città, 10122 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap