Data

08 Nov 2025

Ora

9:00 - 13:00

EDUCARE A PENSARE OLTRE, GUARDARE ALTROVE

CONFERENZA

"L'educazione è l'arma più potente che abbiamo per cambiare il mondo" diceva Nelson Mandela. Poiché anche oggi c’è un mondo da cambiare, il solo investimento che ha senso fare è nell’educazione. Un’educazione che formi menti pensanti, capaci di sguardi liberi e profondi, desiderose di cercare e cercarsi. Un’educazione che sia laboratorio di idee e sentimenti, fucina di futuri plurali e partecipati, di orizzonti da esplorare con coraggio e curiosità.

"Fate i bravi, pensate a studiare, che al vostro futuro ci pensiamo noi!"
Matteo Saudino, insegnante, ideatore del canale YouTube «BarbaSophia»

"Dai, usciamo!". Rompere i muri delle istituzioni educative
Roberto Farnè, pedagogista, Università di Bologna

Coltivare utopia in tempi distopici
Vincenza Pellegrino, sociologa della conoscenza, Università di Parma

Insegnanti e professioni educative: il coraggio di nuove traiettorie
Ugo Morelli, psicologo, Università Federico II di Napoli

Conclusioni
Carlotta Salerno, assessora all’istruzione, Città di Torino
Caterina Greco, consigliera metropolitana all’istruzione, Città Metropolitana di Torino
Lorenza Patriarca, presidente Commissione cultura e istruzione, Città di Torino

Conducono Francesco d’Angella e Roberto Camarlinghi, direzione Animazione Sociale

Luogo

Cavallerizza Reale
9 Via Giuseppe Verdi, 10124 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
