EDUCARE A PENSARE OLTRE, GUARDARE ALTROVE
"L'educazione è l'arma più potente che abbiamo per cambiare il mondo" diceva Nelson Mandela. Poiché anche oggi c’è un mondo da cambiare, il solo investimento che ha senso fare è nell’educazione. Un’educazione che formi menti pensanti, capaci di sguardi liberi e profondi, desiderose di cercare e cercarsi. Un’educazione che sia laboratorio di idee e sentimenti, fucina di futuri plurali e partecipati, di orizzonti da esplorare con coraggio e curiosità.
"Fate i bravi, pensate a studiare, che al vostro futuro ci pensiamo noi!"
Matteo Saudino, insegnante, ideatore del canale YouTube «BarbaSophia»
"Dai, usciamo!". Rompere i muri delle istituzioni educative
Roberto Farnè, pedagogista, Università di Bologna
Coltivare utopia in tempi distopici
Vincenza Pellegrino, sociologa della conoscenza, Università di Parma
Insegnanti e professioni educative: il coraggio di nuove traiettorie
Ugo Morelli, psicologo, Università Federico II di Napoli
Conclusioni
Carlotta Salerno, assessora all’istruzione, Città di Torino
Caterina Greco, consigliera metropolitana all’istruzione, Città Metropolitana di Torino
Lorenza Patriarca, presidente Commissione cultura e istruzione, Città di Torino
Conducono Francesco d’Angella e Roberto Camarlinghi, direzione Animazione Sociale