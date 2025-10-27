citynotizie
07 Nov 2025

15:00 - 17:00

EDUCARE SENZA CONFINI

WORKSHOP PER DOCENTI

I docenti avranno l'opportunità di confrontarsi su strategie e strumenti innovativi, imparando a usare l'arte contemporanea per creare percorsi che integrano le diverse discipline e coinvolgono attivamente gli studenti. L'obiettivo è superare la frammentazione del sapere, costruendo ponti tra le materie e il mondo reale.

Gennaro Galdo, CiAl Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio in dialogo con Paola Zanini, Castello di Rivoli

CASTELLO DI RIVOLI
Castello Incantato III piano

Luogo

Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
2 Piazzale Mafalda di Savoia, 10098 Rivoli
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
