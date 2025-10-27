ESPLORARE IL FUTURO CON LE IMMAGINI

Workshop rivolto a docenti e educatori interessati a sviluppare pratiche didattiche attive e cooperative attraverso l’uso delle immagini visive e audiovisive come strumenti di lettura del presente e immaginazione del futuro. L’immagine (fotografie, cortometraggi, animazioni, materiali d’archivio) viene proposta non solo come contenuto da decodificare, ma come punto di partenza per esperienze di esplorazione collettiva, costruzione di senso, narrazione condivisa.

A cura di Archivio nazionale cinematografico della resistenza (ANCR) in collaborazione con ITER

Intervengono Micaela Veronesi e Andrea Spinelli, ANCR Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Conduce Elena Luetto, ITER - Città di Torino

Polo del '900 sala conferenze

Corso Valdocco 4/A (ingresso dal Museo Diffuso della Resistenza)