citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

07 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

ESPLORARE IL FUTURO CON LE IMMAGINI

PRATICHE DI DIDATTICA ATTIVA E COOPERATIVA

Workshop rivolto a docenti e educatori interessati a sviluppare pratiche didattiche attive e cooperative attraverso l’uso delle immagini visive e audiovisive come strumenti di lettura del presente e immaginazione del futuro. L’immagine (fotografie, cortometraggi, animazioni, materiali d’archivio) viene proposta non solo come contenuto da decodificare, ma come punto di partenza per esperienze di esplorazione collettiva, costruzione di senso, narrazione condivisa.

A cura di Archivio nazionale cinematografico della resistenza (ANCR) in collaborazione con ITER

Intervengono Micaela Veronesi e Andrea Spinelli, ANCR Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Conduce Elena Luetto, ITER - Città di Torino

Polo del '900 sala conferenze

Corso Valdocco 4/A (ingresso dal Museo Diffuso della Resistenza)

QR Code

Luogo

Museo Diffuso della Resistenza
4/A Corso Valdocco, 10122 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap