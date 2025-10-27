“Fare i conti con la realtà” – Incontro con Mariasole Lisciandro

Mariasole Lisciandro racconta l’economia come dovrebbe essere raccontata: chiara, concreta, vicina alle persone e alla vita reale.

Attraverso il suo lavoro di giornalista de Il Post e il podcast In Soldoni, affronta i temi che ci toccano da vicino — pensioni, risparmi, scelte economiche quotidiane — spiegando come orientarsi tra informazioni complesse e decisioni che incidono sul presente e sul futuro.

A OOO FEST parleremo con lei di come l’attualità economica influenzi la vita di chi lavora e di quanto sia importante poter accedere a questi strumenti con consapevolezza, per leggere meglio il mondo e pianificare con lucidità.

Un incontro per chi vuole capire come la finanza non sia una materia per esperti, ma una chiave per essere persone più libere e consapevoli.