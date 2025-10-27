citynotizie
Data

05 Nov 2025

Ora

9:30 - 12:30

HUMAN FOREVER

STORIA DI AMORE E UMANITA'

Nel futuro delle nostre società il tema della demenza diventerà sempre più rilevante, alla luce dell’invecchiamento della popolazione. Il film racconta, attraverso lo sguardo di un giovane infermiere che ha attraversato strutture per anziani in 12 paesi di 4 continenti diversi, quali risposte sono possibili per migliorare la qualità della vita delle persone con demenza. La proiezione del film nell’ambito del Social Festival vuole rappresentare una preziosa occasione per ragionare con studenti ed esperti immaginando un mondo futuro più inclusivo anche per le persone con decadimento cognitivo.

Visione del film e dibattito

Intervengono

Rosanna Schillaci, consigliera Città Metropolitana, delegata alle politiche sociali e parità;

Marcello Galetti, diaconia valdese,Val Pellice;

Giuliana Sechi, docente Liceo Berti, Torino;

Evelin Ramonda, Neuropsicologia e Psicogeriatria ASL TO3

Modera e conduce Diego Lopomo, Città Metropolitana, Torino

EVENTO DESTINATO ALLE CLASSI DEL LICEO BERTI E SINGOLI PARTECIPANTI (CON ISCRIZIONE)

Luogo

Liceo Domenico Berti
27 bis Via Duchessa Jolanda, 10138 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
