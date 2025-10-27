HUMAN FOREVER
Nel futuro delle nostre società il tema della demenza diventerà sempre più rilevante, alla luce dell’invecchiamento della popolazione. Il film racconta, attraverso lo sguardo di un giovane infermiere che ha attraversato strutture per anziani in 12 paesi di 4 continenti diversi, quali risposte sono possibili per migliorare la qualità della vita delle persone con demenza. La proiezione del film nell’ambito del Social Festival vuole rappresentare una preziosa occasione per ragionare con studenti ed esperti immaginando un mondo futuro più inclusivo anche per le persone con decadimento cognitivo.
Visione del film e dibattito
Intervengono
Rosanna Schillaci, consigliera Città Metropolitana, delegata alle politiche sociali e parità;
Marcello Galetti, diaconia valdese,Val Pellice;
Giuliana Sechi, docente Liceo Berti, Torino;
Evelin Ramonda, Neuropsicologia e Psicogeriatria ASL TO3
Modera e conduce Diego Lopomo, Città Metropolitana, Torino
EVENTO DESTINATO ALLE CLASSI DEL LICEO BERTI E SINGOLI PARTECIPANTI (CON ISCRIZIONE)