I Dolci da Colazione
Immaginate una colazione da sogno a casa? Creeremo insieme fantastici Maritozzi, Buondì, Fette biscottate, Bomboloni e tanto altro...
Immaginate una colazione da sogno a casa?
Maritozzi, Buondì, Fette biscottate, Bomboloni...
In questo corso vi insegneremo a realizzarla e sarà SPECIALE!
Durata del corso: 2.30 ore circa
Il corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (10)
Al mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti verrà rimborsata l’intera somma.