citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

10 Gen 2026

Ora

9:30 - 13:00

I Dolci da Colazione

Immaginate una colazione da sogno a casa? Creeremo insieme fantastici Maritozzi, Buondì, Fette biscottate, Bomboloni e tanto altro...

Immaginate una colazione da sogno a casa?
Maritozzi, Buondì, Fette biscottate, Bomboloni...

In questo corso vi insegneremo a realizzarla e sarà SPECIALE!

Durata del corso: 2.30 ore circa

Il corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (10)

Al mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti verrà rimborsata l’intera somma.

QR Code

Luogo

Contrada S. Pietro, 60
60 Contrada San Pietro, 63061 Massignano
X
Molino Agostini

Organizzatore

Molino Agostini
Telefono
0734938166
Sito web
https://www.molinoagostini.it/
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap