IL FUTURO DELLE POLITICHE GIOVANILI

SEMINARIO

Un seminario sulle prospettive culturali e sociali delle politiche giovanili, sulle sfide che le e i giovani affrontano e gli strumenti che gli adulti possono mettere loro a disposizione. Saranno analizzate ed esplorate, inoltre, le strategie e le visioni di esperti, operatori e decisori di rilevanza locale e nazionale, nonché i progetti messi in campo negli ultimi anni.

Intervengono Simone Schinocca, Rete dei Centri del Protagonismo Giovanile Direfarebaciare; Barbara Bruschi, vice rettrice Università di Torino; Carlotta Salerno, Assessora Politiche giovanili; Simona Elmo, ufficio politiche giovanili Anci nazionale

Conduce Francesco d'Angella, Animazione Sociale