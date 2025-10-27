citynotizie
Data

05 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

IL FUTURO DELLE POLITICHE GIOVANILI

LE NUOVE SFIDE PROGETTUALI

SEMINARIO

Un seminario sulle prospettive culturali e sociali delle politiche giovanili, sulle sfide che le e i giovani affrontano e gli strumenti che gli adulti possono mettere loro a disposizione. Saranno analizzate ed esplorate, inoltre, le strategie e le visioni di esperti, operatori e decisori di rilevanza locale e nazionale, nonché i progetti messi in campo negli ultimi anni.

Intervengono Simone Schinocca, Rete dei Centri del Protagonismo Giovanile Direfarebaciare; Barbara Bruschi, vice rettrice Università di Torino; Carlotta Salerno, Assessora Politiche giovanili; Simona Elmo, ufficio politiche giovanili Anci nazionale

Conduce Francesco d'Angella, Animazione Sociale

QR Code

Luogo

Istituto Comprensivo Statale Niccolò Tommaseo di Torino
15 Via dei Mille, 10123 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
