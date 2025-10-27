Il Lievito Madre e il Pane
Cosa c'è di meglio del pane fatto in casa con delle farine di ottima qualità e soprattutto Bio?
Tutti i segreti di un buon pane, proprio come quello del forno.
- Introduzione alla panificazione domestica con lievito madre
- Gestione semplificata con impasto manuale e strumenti domestici
- Consigli per la scelta delle farine e per il loro utilizzo
Durata del corso: 2 ore circa
Il corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (8)
Al mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti verrà rimborsata l’intera somma