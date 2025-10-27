citynotizie
Data

08 Nov 2025

Ora

9:30 - 12:30

Il Lievito Madre e il Pane

Cosa c'è di meglio del pane fatto in casa con delle farine di ottima qualità e soprattutto Bio?

Tutti i segreti di un buon pane, proprio come quello del forno.

  • Introduzione alla panificazione domestica con lievito madre
  • Gestione semplificata con impasto manuale e strumenti domestici
  • Consigli per la scelta delle farine e per il loro utilizzo

Durata del corso: 2 ore circa

Il corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (8)

Al mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti verrà rimborsata l’intera somma

QR Code

Luogo

Contrada S. Pietro, 60
60 Contrada San Pietro, 63061 Massignano
Organizzatore

Molino Agostini
Telefono
0734938166
Sito web
https://www.molinoagostini.it/
