“Il merito, il successo e altri miti bugiardi” – con Alessandro Sahebi

Giornalista e autore, Alessandro Sahebi indaga da anni le disuguaglianze che attraversano il lavoro e la società contemporanea.

Con lui parleremo di merito, successo e libertà: tre parole che usiamo ogni giorno senza più chiederci cosa vogliano dire davvero. A partire dal suo libro Questione di classe (Mondadori, 2025), rifletteremo su come la retorica dell’impegno personale e del “ce la puoi fare” abbia finito per nascondere le disuguaglianze strutturali che definiscono le nostre possibilità.

Un incontro per guardare il lavoro e la società da un’altra prospettiva: quella che smette di colpevolizzare l’individuo e ricomincia a leggere le regole del sistema.