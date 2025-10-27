citynotizie
Data

07 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

IMMAGINA PARTECIPA TRASFORMA

STRUMENTI E PRATICHE PER IL DIRITTO AL FUTURO

Può nascere un futuro condiviso dal dialogo tra chi sogna in grande e chi fatica a immaginare il proprio domani, anche a causa delle sue condizioni di partenza? Come possono le conoscenze e le esperienze delle cittadine e cittadini supportare nel presente la realizzazione di una visione trasformativa dei propri contesti di vita? A partire da due esperienze concrete, esploreremo pratiche e tecniche che aiutano a creare le condizioni per esercitare già oggi il diritto al futuro.

Interviene Azzurra Spirito, future activist, Collegio Einaudi

Luogo

Città Metropolitana Torino
7 Corso Inghilterra, 10138 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
