IMMAGINA PARTECIPA TRASFORMA

Può nascere un futuro condiviso dal dialogo tra chi sogna in grande e chi fatica a immaginare il proprio domani, anche a causa delle sue condizioni di partenza? Come possono le conoscenze e le esperienze delle cittadine e cittadini supportare nel presente la realizzazione di una visione trasformativa dei propri contesti di vita? A partire da due esperienze concrete, esploreremo pratiche e tecniche che aiutano a creare le condizioni per esercitare già oggi il diritto al futuro.

Interviene Azzurra Spirito, future activist, Collegio Einaudi