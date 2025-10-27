citynotizie
INGREDIENTI DI TALENTO

UNO SGUARDO PROFONDO IN SÉ PER CONDIVIDERE IN CLASSE

Da quali ingredienti nasce lo sviluppo del talento? Al Rondò li chiamiamo core capacities: capacità fondamentali e innate, che ciascuno di noi possiede in modo unico e variabile. Partendo da queste abilità preziose, si attiva un circolo virtuoso di crescita verso il futuro che ci guida a riconoscere, valorizzare e mettere in pratica ciò che di bello c’è dentro di noi e condividerlo con il gruppo classe: il nostro potenziale unico, i nostri talenti, vivi e in continua evoluzione per noi e la collettività.

A cura di: Alice Pellegrino e Irene Miletto - Rondò dei Talenti della Fondazione CRC

Fabbrica Delle "e"
91/b Corso Trapani, 10141 Torino
Social Festival Comunità Educative 2025
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
