INNOVARE LA DIDATTICA CON LA ROBOTICA

Nel laboratorio rivolto a docenti si sperimenterà l’utilizzo di ambienti di programmazione visuale come Scratch e Python, ideali per sviluppare il pensiero computazionale e le competenze logico-creative degli studenti. Si esploreranno progetti che utilizzano la robotica educativa per favorire un apprendimento attivo, interdisciplinare e coinvolgente, in linea con le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria.

A cura di I. C. Maria Luisa Spaziani, Torino, in collaborazione con ITER

Inverviene Maria Pina Liuni, I. C. Maria Luisa Spaziani, Torino

Conduce Pietro Perrone, Dirigente scolastico IC Maria Luisa Spaziani, Torino