martedì 28 Ottobre 2025
Data

07 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

INNOVARE LA DIDATTICA CON LA ROBOTICA

IL CODING VISUALE E LA ROBOTICA EDUCATIVA IN CLASSE

Nel laboratorio rivolto a docenti si sperimenterà l’utilizzo di ambienti di programmazione visuale come Scratch e Python, ideali per sviluppare il pensiero computazionale e le competenze logico-creative degli studenti. Si esploreranno progetti che utilizzano la robotica educativa per favorire un apprendimento attivo, interdisciplinare e coinvolgente, in linea con le nuove Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola primaria e secondaria.

A cura di I. C. Maria Luisa Spaziani, Torino, in collaborazione con ITER

Inverviene Maria Pina Liuni, I. C. Maria Luisa Spaziani, Torino

Conduce Pietro Perrone, Dirigente scolastico IC Maria Luisa Spaziani, Torino

Luogo

Scuola Centro Civico - ITER Città di Torino
34 Via Bardonecchia, 10139 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
