martedì 28 Ottobre 2025
Data

04 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

INSEGNARE E IMPARARE ALL’APERTO

TUTTI FUORI DALL'AULA

Stiamo imparando a trasferire lo spazio dell’apprendimento fuori dall’aula. Si chiama outdoor education e si collega a un'idea di scuola aperta, connessa a un territorio considerato «contenuto» e «ambiente di apprendimento». Che futuro ha questo approccio pedagogico che stimola curiosità e cooperazione, benessere emotivo e consapevolezza ambientale, e rimette in gioco corpi troppo spesso ingabbiati tra i banchi?

Intervengono Fabrizio Bertolino, Università Valle d’Aosta; Giuseppe Paschetto, Biella Cresce.

Conduce Simona Baracco, Università della Strada, Torino

Luogo

Biblioteca Pedagogica
285 Corso Francia, 10139 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
