INSEGNARE E IMPARARE ALL’APERTO

Stiamo imparando a trasferire lo spazio dell’apprendimento fuori dall’aula. Si chiama outdoor education e si collega a un'idea di scuola aperta, connessa a un territorio considerato «contenuto» e «ambiente di apprendimento». Che futuro ha questo approccio pedagogico che stimola curiosità e cooperazione, benessere emotivo e consapevolezza ambientale, e rimette in gioco corpi troppo spesso ingabbiati tra i banchi?

Intervengono Fabrizio Bertolino, Università Valle d’Aosta; Giuseppe Paschetto, Biella Cresce.

Conduce Simona Baracco, Università della Strada, Torino