Data

22 Nov 2025

Ora

18:00 - 19:30

“Insegnare, trasformare, resistere” – Incontro con Matteo Saudino

Un incontro per chi vede nell’insegnare e nell’imparare due modi di coltivare individualmente la curiosità e collettivamente la libertà.

Sul web è BarbaSophia, a scuola è il Professor Saudino: Matteo Saudino è insegnante e YouTuber, è autore e divulgatore, è filosofo e pensatore libero. Tra web, scuola e piazze, ha riportato il pensiero filosofico fuori dalle aule, nei luoghi della vita quotidiana, dove le domande contano più delle risposte.

A OOO FEST parleremo di come evolve il lavoro dell’insegnante: non più solo trasmettere nozioni, ma educare al pensiero critico, alla libertà e al coraggio di immaginare alternative. Attraverso la sua esperienza di docente, divulgatore e autore, Saudino ci invita a riflettere su come la conoscenza possa ancora essere uno strumento di emancipazione collettiva.Un incontro per chi crede che insegnare e imparare siano, in fondo, due modi diversi di restare individualmente curiosi e collettivamente liberi.

Luogo

Piazza Martiri della Libertà
Piazza Martiri della Libertà, 64100 Teramo
