martedì 28 Ottobre 2025
Data

23 Nov 2025

Ora

9:30 - 12:30

La Pizza al piatto

Ricette e trucchi per una vera pizza nel forno di casa: Ricette e gestioni delle lievitazioni compatibili con le vostre giornate lavorative.

Ricette e trucchi per una vera pizza nel forno di casa

  • Ricette e gestioni delle lievitazioni compatibili con le vostre giornate lavorative.
  • Manipolazione e stesura degli impasti.
  • Farciture originali e tecniche di cottura per fare di casa tua una piccola pizzeria.

Durata del corso: 2.30 ore circa

Il corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (10)

Al mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti verrà rimborsata l’intera somma.

Luogo

Contrada S. Pietro, 60
60 Contrada San Pietro, 63061 Massignano
Molino Agostini

Organizzatore

Molino Agostini
Telefono
0734938166
Sito web
https://www.molinoagostini.it/
