La Pizza al piatto
Ricette e trucchi per una vera pizza nel forno di casa: Ricette e gestioni delle lievitazioni compatibili con le vostre giornate lavorative.
Ricette e trucchi per una vera pizza nel forno di casa
- Ricette e gestioni delle lievitazioni compatibili con le vostre giornate lavorative.
- Manipolazione e stesura degli impasti.
- Farciture originali e tecniche di cottura per fare di casa tua una piccola pizzeria.
Durata del corso: 2.30 ore circa
Il corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti (10)
Al mancato raggiungimento della soglia minima di partecipanti verrà rimborsata l’intera somma.