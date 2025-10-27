LA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE
Nel 1995 l’OMS ha introdotto il concetto di “Scuola che Promuove Salute” (Health Promoting School) per creare ambienti scolastici che non solo educano alla salute ma la integrano in ogni aspetto della vita della scuola: dalla didattica alla gestione degli spazi alla collaborazione con i servizi. La Scuola che Promuove Salute è una visione di scuola futura. La approfondiremo a partire dalle esperienze in atto.
Intervengono Simonetta Lingua, referente regionale Scuole che Promuovono Salute, Vincenzo Rubino e Sonia Mazzetto, Dipartimento Prevenzione ASL TO4, Mara Papurello, I. C. Rita Levi Montalcini, Fiano Torinese
Conduce Marco Fanton, Gruppo Abele, Torino