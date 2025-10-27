citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

04 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

LA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE

UNA VISIONE DI SCUOLA FUTURA

Nel 1995 l’OMS ha introdotto il concetto di “Scuola che Promuove Salute” (Health Promoting School) per creare ambienti scolastici che non solo educano alla salute ma la integrano in ogni aspetto della vita della scuola: dalla didattica alla gestione degli spazi alla collaborazione con i servizi. La Scuola che Promuove Salute è una visione di scuola futura. La approfondiremo a partire dalle esperienze in atto.

Intervengono Simonetta Lingua, referente regionale Scuole che Promuovono Salute, Vincenzo Rubino e Sonia Mazzetto, Dipartimento Prevenzione ASL TO4, Mara Papurello, I. C. Rita Levi Montalcini, Fiano Torinese

Conduce Marco Fanton, Gruppo Abele, Torino

QR Code

Luogo

Città Metropolitana Torino
7 Corso Inghilterra, 10138 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap