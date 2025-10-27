LA SCUOLA PLURALE COME MAESTRA PER IL FUTURO
IMPARARE A CONVIVERE TRA DIVERSI
Nelle aule c'è una pluralità di provenienze, appartenenze, culture, storie, stili di apprendimento, vocazioni, desideri, soggettività. Questo futuro va accolto e accompagnato con competenze che devono essere aggiornate perché la pluralità diventi ricchezza.
A cura di Progetto Genitori & Figli del Gruppo Abele, Torino
Intervengono rappresentanti delle associazioni di cittadini/e delle comunità migranti più presenti a Torino.
Conduce Lucia Bianco, Gruppo Abele