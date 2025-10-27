citynotizie
05 Nov 2025

15:00 - 17:30

LA SCUOLA PLURALE COME MAESTRA PER IL FUTURO

IMPARARE A CONVIVERE TRA DIVERSI

Nelle aule c'è una pluralità di provenienze, appartenenze, culture, storie, stili di apprendimento, vocazioni, desideri, soggettività. Questo futuro va accolto e accompagnato con competenze che devono essere aggiornate perché la pluralità diventi ricchezza.

A cura di Progetto Genitori & Figli del Gruppo Abele, Torino

Intervengono rappresentanti delle associazioni di cittadini/e delle comunità migranti più presenti a Torino.

Conduce Lucia Bianco, Gruppo Abele

Fabbrica Delle "e"
91/b Corso Trapani, 10141 Torino
Social Festival Comunità Educative 2025
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
