LATINA – Viaggio tra Stelle e Pianeti al Planetario

💫☄️🌙 Vola tra le stelle ed esplora il Cosmo come mai prima d'ora nel nostro nuovissimo Planetario immersivo!

Vieni a trovarci per vedere i nostri spettacoli, i nostri meteoriti, e una piccola ma importante novità: un rilevatore di raggi cosmici!

🌏🪐 Prenota il tuo biglietto, sdraiati comodo, allaccia le cinture e goditi il viaggio!🚀

Vieni alla scoperta dell'universo con esperti astrofili, all'interno di un incredibile planetario multimediale. Spettacoli realizzati interamente da noi con i più moderni simulatori, per un'esperienza realistica, emozionante, immersiva e formativa. Impara a conoscere il cielo, e vivi l'emozione di un viaggio nello spazio.

⏲ Spettacoli e Orari:

🌀 - "Le meraviglie del Cosmo," - Il nostro spettacolo più completo e immersivo.

Un viaggio coinvolgente tra gli oggetti più belli del cielo, alla scoperta di alcuni tra i fenomeni più affascinanti, lontani e estremi del cosmo, come nebulose, galassie, buchi neri, ammassi stellari. Questo è un viaggio per veri appassionati, sognatori e curiosi. Ci sarà infatti anche spazio per sognare a occhi aperti e ammirare la vastità del cosmo, fino a poggiare piede su lontani ed esotici mondi, là dove nessun planetario è mai giunto prima.

Sabato e Domenica

ore 16.00

ore 18.00

ore 20.00

🪐 - "Frammenti del Sistema Solare" - il nostro nuovo spettacolo!

Un viaggio coinvolgente tra i pianeti e le principali lune del sistema solare, per vedere da vicino le loro caratteristiche e conoscere la loro storia. Visiteremo anche asteroidi e comete indagheremo sulla storia dei frammenti del sistema solare che giungono fino a noi come meteoriti. Questo spettacolo è coinvolgente, affascinante e approfondito; tuttavia alcuni temi e argomenti sono adatti anche ai più piccoli, soprattutto se a scuola hanno già appreso qualcosa sui pianeti. Nel nostro planetario ve li mostreremo in modo immersivo in tutto il loro splendore, con viste mozzafiato e sorvoli radenti sulla loro superficie.

Sabato e Domenica

ore 15.00

ore 17.00

ore 19.00

ore 21.00

⌛️ Durata spettacolo: Proiezione 30 minuti (+ ulteriori spiegazioni e mostra di autentici meteoriti)

-- Costo del biglietto: 10€

-- Spettacolo adatto a grandi e piccoli

-- Età minima consigliata 5 anni

🧭 - Dove Siamo: Ci troviamo nella Palestra "CrossFit Latina" SS148, 134, 04100 Latina LT

🖥 - Acquista online il biglietto qui su Eventbrite, oppure paga sul posto prenotando prima al numero 3775410715 , oppure al 3775400359, oppure compila il modulo per essere ricontattato da noi.