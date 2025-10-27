“Lavorare (ancora) stanca” – Incontro con Charlotte Matteini

Charlotte Matteini nasce come giornalista di campo: con penna e microfono indaga politica, lavoro e diritti, muovendosi dove molti non guardano. Nel suo lavoro interpreta dati, storie e contraddizioni con voce attenta al sociale e radicata nella vita reale.

A OOO FEST porta questo sguardo “dal basso”: dialogheremo con lei di ciò che il lavoro è diventato tra contratti precari, false promesse e nuove disuguaglianze.

Un incontro per chi vuole capire cosa c’è davvero dietro le narrazioni sul “merito” e sulla “motivazione”, e perché la dignità di chi lavora è oggi una questione sociale prima che personale.