L’EDUCATIVA SCOLASTICA SPECIALISTICA

L’inclusione scolastica è una grande sfida che vede operare, accanto ai docenti di sostegno, gli assistenti educatori. Figure che svolgono supporto individualizzato a alunni e alunne con disabilità o disagio sociale. Con non poche criticità, perché quando l’alunno è assente l’educatore non è retribuito.In alcune scuole si sta sperimentando una diversa interpretazione di questa figura: non più solo a supporto della persona ma di tutta la comunità scolastica. È il cosiddetto educatore di plesso e di classe. Un cambio di paradigma che dà più stabilità all’educatore e potenzia la capacità inclusiva della scuola.In questa assemblea generale rivolta a tutte le figure educative che operano nelle scuole si farà il punto sullo stato dell’arte. Che criticità incontrano oggi gli educatori a scuola? La loro professionalità come può essere riconosciuta? Essere di supporto al sistema scuola è la frontiera da perseguire?

Interventi di

Dario Ianes, Libera Università di Bolzano-Bozen e realtà del Terzo settore e enti pubblici

Introduce e modera Luisa Pennisi, referente Diritto allo studio, Città Metropolitana di Torino