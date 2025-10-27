LINGUI
Il progetto “Schermi di Pace”, promosso dall’Ufficio Politiche Giovanili della Città metropolitana di Torino in collaborazione con il Comitato Interfedi e inserito nel Social Festival Comunità Educative, propone a studenti delle scuole superiori un percorso di educazione al dialogo interculturale e interreligioso attraverso il cinema.
L'iniziativa prevede la proiezione del film Lingui di Mahamat-Saleh Haroun introdotto da esperti. Nelle settimane successive verranno svolti dei laboratori guidati dal regista Stefano di Polito e dal videomaker Gabriele Testa. Gli studenti, dopo momenti di riflessione dovranno realizzare dei reel originali, che saranno poi presentati in un evento conclusivo con la scrittrice Espérance Hakuzwimana.
Presentazione a cura di Sergio Velluto, presidente del Concistoro della Chiesa Valdese di Torino con il commento di Elisabetta Ribet, teologa presso l'Università di Strasburgo - Chiesa Valdese di Torino; Caterina Greco, consigliera metropolitana, Torino
Modera e conduce Giorgio Gianre, Città Metropolitana di Torino