martedì 28 Ottobre 2025
06 Nov 2025

20:00 - 22:00

Marotta (PU): La Porta dei Sogni, un aperitivo Appennello

Dipingi una serata divertente

Cerchi un evento originale?

Dipingi, sorseggia e socializza con Appennello, il primo organizzatore in Italia di eventi Paint & Sip.

Tu porta la fantasia e la voglia di divertirti, tutto il materiale necessario per dipingere te lo forniamo noi. Cibo e bevande non sono incluse, ma sono disponibili nel locale che ci ospita.

Alla guida dei pennelli per questa occasione, l' Artender Serena Tiberio, che ci accompagnerà nel viaggio verso il nostro Mondo segreto con La Porta dei Sogni.

Se vuoi dipingere qualunque altra cosa, la nostra guida artistica sarà comunque a disposizione per darti consigli e per ogni supporto tecnico, con lo scopo di rilassarsi e di creare, liberi dal giudizio!

Cerca di esser puntuale, specialmente se sei parte di un gruppo, considera di parcheggiare con calma ed arrivare in tempo per sederti accanto ai tuoi amici.

In alto i pennelli e buon aperitivo creativo!

Luogo

Ristorante AMARANTO Cucina e Tradizione
107 Lungomare Colombo C., 61037 Marotta
