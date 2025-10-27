Milano: Klimt Night, un aperitivo Appennello

Cerchi un evento originale?

Appennello, il primo organizzatore in Italia di Eventi Paint & Sip, torna a Milano nel salotto del Kitchen Amore per portare fantasia e voglia di divertirsi✨🖌️🎆

Tutto il materiale necessario te lo forniamo noi! Cibo e bevande non sono incluse nel biglietto, ma sono disponibili presso il locale.

Alla guida dei pennelli per questa occasione Paolo Fusetti, Artender del team di Appennello, che ci accompagnerà nella creazione dell' Abbraccio romantico e senza tempo di Gustav Klimt.

Se vuoi dipingere qualunque altra cosa, la nostra guida artistica sarà comunque a disposizione per darti consigli e per ogni supporto tecnico, con lo scopo di rilassarsi e di creare, liberi dal giudizio!

Cerca di esser puntuale, specialmente se sei parte di un gruppo, considera di parcheggiare con calma ed arrivare in tempo per sederti accanto ai tuoi amici.

Liberiamo la creatività!