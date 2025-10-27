Milano: Pop Art, un aperitivo Appennello

Cerchi un evento originale?

Socializza, divertiti e brinda mentre dipingi in compagnia e soprattutto in libertà con Appennello!

Tu porta la fantasia e la voglia di divertirti, tutto il materiale necessario te lo forniamo noi! Cibo e bevande non sono incluse nel biglietto, ma sono disponibili all' interno del mercato Wagner.

Il nostro Artender Luca De Meo ci accompagnerà nella creazione di un'opera ispirata alle figure danzanti di Keith Haring: linee minimaliste e personaggi in movimento per sottolineare l'importanza della libertà fisica per la longevità in salute, uno dei 5 ministeri presenti alla mostra "The Republic of Longevity" della Triennale di Milano

https://triennale.org/eventi/republic-longevity

Può l' Arte darci un nuovo punto di vista su noi stessi e sulla longevità? Vieni a scoprirlo!

L' Evento di questa giornata è in collaborazione con https://voiceitalia.community/

Se vuoi dipingere qualunque altra cosa, la nostra guida artistica sarà comunque a disposizione per darti consigli e per ogni supporto tecnico, con lo scopo di rilassarsi e di creare.

Cerca di esser puntuale, specialmente se sei parte di un gruppo, considera di parcheggiare con calma ed arrivare in tempo per sederti accanto ai tuoi amici.

Liberiamo la creatività!