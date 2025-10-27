citynotizie
Data

31 Ott 2025

Ora

20:00 - 22:00

Milano: The Witch’s Cat, un aperitivo Appennello

Dipingi una serata divertente

Cerchi un evento originale?

Dipingi, brinda e socializza con Appennello, il primo organizzatore in Italia di eventi Paint & Sip.

Tu porta la fantasia e la voglia di divertirti, tutto il materiale necessario per dipingere durante la serata te lo forniamo noi. Cibo e bevande non sono inclusi, ma sono disponibili nel locale che ci ospita.

Alla guida dei pennelli per questa occasione Paolo Fusetti, che ci accompagnerà nella realizzazione di un'opera tra gatti e streghe, magia e superstizioni, in attesa della notte più spaventosa dell' anno: Halloween 🎃🧙‍♀️🧹

Se vuoi dipingere qualunque altra cosa, la nostra guida artistica sarà comunque a disposizione per darti consigli e per ogni supporto tecnico, con lo scopo di rilassarsi e di creare, liberi dal giudizio!

Cerca di essere puntuale, specialmente se sei parte di un gruppo, considera di parcheggiare con calma ed arrivare in tempo per sederti accanto ai tuoi amici.

Liberiamo la creatività!

DOMANDE FREQUENTI:

• Serve saper dipingere?

- Basta la voglia di divertirsi e di socializzare!

• Ci si sporca?

- Si usano colori acrilici a base acqua, quindi lavabili solo finché ancora freschi, perciò consigliamo un abbigliamento adeguato. In ogni caso vengono forniti grembiuli per l'occasione.

• Posso mangiare/ bere durante la serata?

-- Certo che sì! Un bicchiere libera la creatività! Cibo e bevande non sono inclusi, ma sono disponibili nel locale che ci ospita. Puoi contattare il locale per qualsiasi richiesta e per conoscere le proposte del loro aperitivo.

• Possono partecipare bambini, o ragazzi minorenni?

- Dato che le serate Appennello si svolgono in luoghi in cui si servono alcolici, e visto che l'arte spesso viene accompagnata da uno o più bicchieri di vino, le serate si intendono rivolte ad un pubblico maggiorenne (18+). I più piccoli possono partecipare se accompagnati da un adulto.

Luogo

Kitchen @more by Daniele bar bistrot
6 Viale Piave, 20129 Milano
