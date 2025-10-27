NARRARE INSIEME FUTURI POSSIBILI

Il Future Lab è una metodologia partecipativa per affrontare i problemi e le paure del presente e coltivare insieme visioni di futuri possibili. Attraverso il potere della narrazione si stimola la riflessione e l'immaginazione collettiva di futuri positivi, trasformando le distopie in utopie e individuando azioni pratiche per raggiungerle. Un metodo da apprendere e utilizzare a scuola e in ambienti educativi.

A cura di Davide Boniforti, Rete Metodi, Milano