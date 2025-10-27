citynotizie
Data

04 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

NARRARE INSIEME FUTURI POSSIBILI

LA METODOLOGIA DEL FUTURE LAB

Il Future Lab è una metodologia partecipativa per affrontare i problemi e le paure del presente e coltivare insieme visioni di futuri possibili. Attraverso il potere della narrazione si stimola la riflessione e l'immaginazione collettiva di futuri positivi, trasformando le distopie in utopie e individuando azioni pratiche per raggiungerle. Un metodo da apprendere e utilizzare a scuola e in ambienti educativi.

A cura di Davide Boniforti, Rete Metodi, Milano



Luogo

Città Metropolitana Torino
7 Corso Inghilterra, 10138 Torino


Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
