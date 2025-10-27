citynotizie
Data

05 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

NEXEDU & THE EDUCATIONAL COMMUNITIES

METODOLOGIE PER INNOVARE LA DIDATTICA

Un laboratorio in cui le start-up selezionate per il programma NextEdu 2025 lavoreranno fianco a fianco con gruppi di docenti ed educatori.Le start-up si confronteranno con il mondo della scuola per sviluppare idee e strumenti come piattaforme digitali per la didattica, metodologie per l’apprendimento personalizzato, ambienti virtuali per la collaborazione tra studenti e insegnanti, software che supportano l’inclusione scolastica, ecc.

A cura di NextEdu 25

Interviene Mariachiara Guerra, NextEdu 25, Torino

Luogo

OGR Torino
22 Corso Castelfidardo, 10128 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
