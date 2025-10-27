NUOVE F-ORME DI LUCE PER UN FUTURO SCOLASTICO LIBERO DAL DISAGIO PSICHICO

Il malessere emotivo sempre più spesso si affaccia tra i banchi di scuola, ma è proprio nella scuola che può nascere la risposta a questa urgenza. La plenaria aprirà con una tavola rotonda dedicata a “Nuove F-orme – Relazioni che curano”*, innovativo progetto dedicato alla salute mentale degli/delle adolescenti, volto a individuare nuovi strumenti per affrontare le fragilità in un’ottica di classe. Tra questi “Mezzo Pieno”, kit didattico dedicato al tema dell’antifragilità (che sarà sperimentato dai partecipanti), co-creato insieme a un gruppo di peer educator di scuole secondarie di II grado del torinese.

CON LA SCUOLA IN MENTE

Spettacolo teatrale partecipativo a cura di Sbalzi – Cultura in Rilievo

INTERVENTI DI

Antonella Anichini, neuropsichiatra, Ospedale Infantile Regina Margherita;

Maria De Pietro, dirigente I. I. S. Gobetti Marchesini Casale Arduino;

Antonella Ermacora, Eclectica+, Torino;

Stefania Melissari, cooperativa sociale Mirafiori;

Marco Fiorito, Stranaidea, Torino; Luisa Pennisi, Ufficio Diritto allo Studio, Città Metropolitana;

Marina Caldognetto, responsabile NPI dell’ASL TO4;

Paolo Negro, direttore del Servizio di neuropsichiatria dell'ASL TO3

Modera: Paola De Faveri, dirigente scolastica, Liceo Vittorio Alfieri

Durante il workshop ci sarà la possibilità di sperimentare il KIT MEZZO-PIENO

* Il progetto è sostenuto dalla Fondazione CRT e sviluppato da Impresa sociale Eclectica+, Ufficio Diritto allo Studio, Città Metropolitana di Torino, S.C. Neuropsichiatria Infantile Ospedale Regina Margherita, Impresa sociale Stranaidea e Cooperativa sociale Mirafiori.