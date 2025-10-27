citynotizie
05 Nov 2025

15:00 - 17:30

NUOVE PROSPETTIVE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA

UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA NEURODIVERSITÀ

Come favorire l'inclusione scolastica di bambine e bambini con neurodiversità? L’approccio neuro-psico-pedagogico aiuta a rispettare tempi e stili di apprendimento. Alleanze tra scuole, famiglie e servizi favoriscono pari opportunità. Il workshop presenta pratiche inclusive co-progettate con la comunità educante da esperti di Centro HPL e CPD.

Intervengono Barbara Urdanch, Consulta per le Persone in Difficoltà - CPD; Elisabetta Geda e Liliana Brucculeri, Centro HPL; Giulia Guglielmini, Fondazione per la scuola; operatrici/tori di CPD e Centro HPL

Conduce Gianni Ferrero, Direttore di CPD

Luogo

Città Metropolitana Torino
7 Corso Inghilterra, 10138 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
