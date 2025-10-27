citynotizie
Data

22 - 23 Nov 2025

Ora

23:00 - 1:00

OOO c’è il DJ set – Whitemary

E c'è anche la prima consumazione inclusa. A volte, stare “Out Of Office” significa anche solo lasciarsi andare e ballare insieme.

Con OOO c’è il DJ SET! il festival si accende di notte. Sul palco, Whitemary: cantautrice, produttrice e DJ, una delle voci più riconoscibili della scena elettronica italiana. Con il suo progetto NEW BIANCHINI, ha costruito un linguaggio sonoro che mescola ritmo, introspezione e potenza fisica.

Il suo set è un invito a vivere la musica come esperienza collettiva: un corpo unico che vibra, si muove, respira. Nessun palco da guardare, ma uno spazio da abitare insieme, dove il suono diventa linguaggio e la danza una forma di presenza.

Un momento per lasciarsi attraversare dal ritmo e ricordare che, a volte, stare “Out Of Office” significa solo questo: esserci davvero. Perché a volte il modo migliore per capire un tempo è ballarlo.

📌 𝗙𝘂𝗼𝗿𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮: alle 19:30 c’è un talk-aperitivo, sempre con Whitemary, da Farmacia, in via Vittorio Veneto 30. Parleremo della dimensione professionale dell’arte della musica. Per questo non c’è prenotazione, dopo il talk-aperitivo andiamo tutti insieme al Garage7/9.

•⁠ ⁠🪪 Accesso al Garage7/9 con tessera AICS in corso di validità. Per i nuovi associati, pre-tesseramento disponibile alla pagina di @garagesettenove

QR Code

Luogo

Garage 7/9
7 Via Vezzola, 64100 Teramo
