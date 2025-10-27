PER UNA SCUOLA ORIENTATA AL FUTURO

Cosa vuol dire promuovere una scuola orientata al FUTURO? Quali le competenze e le skills da sviluppare per un mondo più sostenibile ed equo? Come attivare processi cognitivi e socio emotivi per formare alunni e alunne consapevoli, creativi/e, in grado di comprendere il mondo, contribuire alla società e cooperare alla luce delle differenze?Il dibattito in merito è molto ricco e stimolante e gli esperti evidenziano l’importanza dell’interconnessione fra competenze cognitive e competenze socio-emotive, da quella interculturale all’intelligenza sociale e alla creatività insieme alla resilienza e alla flessibilità, dall'apprendimento attivo all'alfabetizzazione tecnologica e all'uso della Intelligenza Artificiale (AI).A che punto sono le nostre scuole rispetto a tutto questo?

Su questi temi docenti e dirigenti discuteranno in un talk allargato, che coinvolgerà il pubblico per un confronto generativo di suggestioni e riflessioni da condividere e concretizzare nell’immediato.

INTERVENGONO docenti e dirigenti scolastici (Ds)

Lorenza Patriarca, presidente 5ª Commissione, Città di Torino

Aurelia Provenza, Ds I. C. Ilaria Alpi e Leonardo da Vinci-Anna Frank, Torino

Massimo Cellerino, Ds I. C. Torino II

Barbara Floris, Ds I. C. Gaetano Salvemini

Damiana Periotto, ex Ds IIS Bodoni-Paravia

Antonietta Mastrocinque, Ds Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris

Paola De Faveri, Ds Liceo Classico Statale Vittorio Alfieri

Angela Lotito, Ufficio V di Torino, USR Piemonte

Conduce e modera Annamaria Capra, ex Ds Leonardo da Vinci-Anna Frank