PESCE CHE PASSIONE – Corso di Cucina Amatoriale con Claudio Api
🍽️ CORSO DI CUCINA A BASE DI PESCE – con lo Chef Claudio Api
Non il solito corso di cucina, ma un viaggio nel mondo del pesce insieme allo Chef Claudio Api, patron dell’Arnia del Cuciniere di Falconara M.ma.
Tre serate in cui Claudio vi guiderà tra segreti, tecniche e trucchi del mestiere… il tutto condito dalla sua grande esperienza e passione per la cucina di mare.
👉 La cosa bella? Quello che preparerete insieme non resta sul banco… si mangia!
Alla fine di ogni lezione, vi siederete a tavola come in un vero ristorante e degusterete tutti i piatti cucinati.
Insomma, non solo corso: è anche una cena gourmet compresa nel prezzo!
📅 Quando
Martedì 14 ottobre 2025 – Antipasti
- freddi e caldi
- marinature
- panature e finger food
Martedì 21 ottobre 2025 – Primi piatti
- basi e fumetti di pesce
- sughi rossi e bianchi
- primi piatti di pesce
Martedì 28 ottobre 2025 – Secondi piatti
- pesce lesso e al forno
- griglia e piastra
- frittura e tempura
⏰ Orario: 18.30 – 21.30
💶 Costo del corso €200 (3 lezioni + 3 cene)
👉 Posti limitati: massimo 20 persone (minimo 15 per attivare il corso).
Prenotazione obbligatoria.
- Con carta di credito: Link pagamento
- Con bonifico bancario intestato a BLU 3 Professional – IBAN: IT96H0306937353100000005754
- Causale: Corso "Pesce che passione" ottobre 2025
- Oppure direttamente presso BLU 3 Professional Srl
Via del Consorzio 34, Falconara M.ma (AN)
Orari: 8.30-12.30 / 14.30-18.00