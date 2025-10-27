citynotizie
martedì 28 Ottobre 2025
07 Nov 2025

15:00 - 17:30

PORTARE IL TEATRO IN CLASSE

UN LINGUAGGIO ANTICO PER IL DIRITTO AL FUTURO

Teatro significa luogo dello sguardo. Anche la scuola è luogo privilegiato del guardare, specie se la si immagina come un “cantiere” in costruzione della persona o del cittadino. Nel laboratorio si sperimenterà un approccio parateatrale interattivo con il gruppo dei partecipanti. Adottando una “pedagogia della situazione” si sperimenteranno modalità di relazione interpersonale, non perdendo di vista alcuni obiettivi (apprendimento, socializzazione, inclusione degli allievi).

A cura di Loredana Perissinotto, Margherita Dotta Rosso, Cristiana Voglino di Agita (Associazione nazionale per il teatro nella scuola e nel sociale)

CENTRO CULTURALE SERENO REGIS
Via Giuseppe Garibaldi, 10122 Torino
Social Festival Comunità Educative 2025
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
