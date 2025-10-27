citynotizie
Data

04 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

SCUOLA E DIGITALE

CRESCERE E IMPARARE NELL'ERA CONNESSA

SEMINARIO

Smartphone, social e intelligenza artificiale sono ormai parte integrante della quotidianità di bambine e bambini fin dai primi anni di vita. Come si sta evolvendo il rapporto della comunità scolastica intera con i device tecnologici? La sfida di creare ambienti educativi sicuri, inclusivi e collaborativi, in cui la tecnologia è uno strumento ormai presente, è più attuale che mai.

Intervengono Carlotta Salerno, assessora all’istruzione, Città di Torino; Silvia di Paola, MEC Piemonte; Emanuela Malorgio, SICuPP - Società Italiana di Cure Primarie Pediatriche; Pia Massaglia, Neuropsichiatra Infantile dell’Ospedale Regina Margherita; Elisabetta Coccia, associazione Aiart

Conduce Antonella Cattaneo, Divisione Educativa, Comune di Torino

Polo del '900 sala conferenze

Corso Valdocco 4/A (ingresso dal Museo Diffuso della Resistenza)

Luogo

Museo Diffuso della Resistenza
4/A Corso Valdocco, 10122 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
