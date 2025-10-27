SCUOLA E DIGITALE

SEMINARIO

Smartphone, social e intelligenza artificiale sono ormai parte integrante della quotidianità di bambine e bambini fin dai primi anni di vita. Come si sta evolvendo il rapporto della comunità scolastica intera con i device tecnologici? La sfida di creare ambienti educativi sicuri, inclusivi e collaborativi, in cui la tecnologia è uno strumento ormai presente, è più attuale che mai.

Intervengono Carlotta Salerno, assessora all’istruzione, Città di Torino; Silvia di Paola, MEC Piemonte; Emanuela Malorgio, SICuPP - Società Italiana di Cure Primarie Pediatriche; Pia Massaglia, Neuropsichiatra Infantile dell’Ospedale Regina Margherita; Elisabetta Coccia, associazione Aiart

Conduce Antonella Cattaneo, Divisione Educativa, Comune di Torino

Polo del '900 sala conferenze

Corso Valdocco 4/A (ingresso dal Museo Diffuso della Resistenza)