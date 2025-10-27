SE IL FUTURO CHIEDE ALTRI MODI DI INSEGNARE E EDUCARE
Chi insegna nelle scuole, chi educa nei quartieri, chi progetta spazi urbani sa che nel proprio piccolo ha in mano una porzione di futuro. E prova a metterla in gioco in un puzzle collettivo. Aggiornando mappe, cercando strade che facciano entrare il profumo del futuro in questo soffocante presente.
Apertura dei lavori
Stefano Suraniti, direttore generale U.S.R. per il Piemonte (in attesa di conferma)
Tecla Riverso, dirigente dell'Ufficio V - Ambito territoriale di Torino, USR
Carlotta Salerno, assessora all’istruzione, Città di Torino
Caterina Greco, consigliera all’istruzione, Città Metropolitana di Torino
Lorenza Patriarca, presidente 5ª Commissione, Città di Torino
Interventi
Come sviluppare intelligenze connettive, creative e relazionali
Elena Granata, urbanista, Politecnico di Milano
Come fare di una scuola un laboratorio di immaginazione collettiva
Anna Granata, pedagogista, Università di Milano Bicocca
L'educazione come atto politico e affettivo
Paola Cereda, scrittrice, ASAI, Torino
Senza racconti
non si impara
Alessandro Perissinotto, scrittore, Università di Torino
Conducono
Francesco d’Angella e Roberto Camarlinghi, direzione di Animazione Sociale