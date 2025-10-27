citynotizie
Data

06 Nov 2025

Ora

15:00 - 18:00

SE IL FUTURO CHIEDE ALTRI MODI DI INSEGNARE E EDUCARE

CONFERENZA

Chi insegna nelle scuole, chi educa nei quartieri, chi progetta spazi urbani sa che nel proprio piccolo ha in mano una porzione di futuro. E prova a metterla in gioco in un puzzle collettivo. Aggiornando mappe, cercando strade che facciano entrare il profumo del futuro in questo soffocante presente.

Apertura dei lavori
Stefano Suraniti, direttore generale U.S.R. per il Piemonte (in attesa di conferma)
Tecla Riverso, dirigente dell'Ufficio V - Ambito territoriale di Torino, USR
Carlotta Salerno, assessora all’istruzione, Città di Torino
Caterina Greco, consigliera all’istruzione, Città Metropolitana di Torino
Lorenza Patriarca, presidente 5ª Commissione, Città di Torino

Interventi

Come sviluppare intelligenze connettive, creative e relazionali
Elena Granata, urbanista, Politecnico di Milano

Come fare di una scuola un laboratorio di immaginazione collettiva
Anna Granata, pedagogista, Università di Milano Bicocca

L'educazione come atto politico e affettivo
Paola Cereda, scrittrice, ASAI, Torino

Senza racconti
non si impara
Alessandro Perissinotto, scrittore, Università di Torino

Conducono
Francesco d’Angella e Roberto Camarlinghi, direzione di Animazione Sociale

QR Code

Luogo

Cavallerizza Reale
9 Via Giuseppe Verdi, 10124 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
