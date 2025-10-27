SE IL FUTURO CHIEDE ALTRI MODI DI INSEGNARE E EDUCARE

Chi insegna nelle scuole, chi educa nei quartieri, chi progetta spazi urbani sa che nel proprio piccolo ha in mano una porzione di futuro. E prova a metterla in gioco in un puzzle collettivo. Aggiornando mappe, cercando strade che facciano entrare il profumo del futuro in questo soffocante presente.

Apertura dei lavori

Stefano Suraniti, direttore generale U.S.R. per il Piemonte (in attesa di conferma)

Tecla Riverso, dirigente dell'Ufficio V - Ambito territoriale di Torino, USR

Carlotta Salerno, assessora all’istruzione, Città di Torino

Caterina Greco, consigliera all’istruzione, Città Metropolitana di Torino

Lorenza Patriarca, presidente 5ª Commissione, Città di Torino

Interventi

Come sviluppare intelligenze connettive, creative e relazionali

Elena Granata, urbanista, Politecnico di Milano

Come fare di una scuola un laboratorio di immaginazione collettiva

Anna Granata, pedagogista, Università di Milano Bicocca

L'educazione come atto politico e affettivo

Paola Cereda, scrittrice, ASAI, Torino

Senza racconti

non si impara

Alessandro Perissinotto, scrittore, Università di Torino

Conducono

Francesco d’Angella e Roberto Camarlinghi, direzione di Animazione Sociale